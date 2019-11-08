Минюст до конца года завершит работу по отмене правовых актов СССР и РСФСР

Министерство юстиции России до конца года завершит работу по отмене правовых актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины». Это позволит признать их не действующими на территории России либо утратившими силу с 1 февраля 2020 года.

На данный момент Минюст РФ подготовил проект постановления об отмене 1,3 тыс. правовых актов РФ и РСФСР .

В целом планируется отменить более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, которые были приняты с 1917 по 1991 годы. Они затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие. Например, это декрет Совнаркома РСФСР от 29 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство России в рамках «регуляторной гильотины» может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР. В перечень попали День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. Отмечается, что перечень отменяемых нормативных актов еще будет дорабатываться.