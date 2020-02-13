На Татарстан и еще четыре региона РФ пришлось более трети рынка новых легких коммерческих автомобилей

По итогам 2019 года Татарстан занял пятое место по продажам новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России. За прошлый год было продано 3,6 тыс. таких автомобилей, что на 4,9% больше, чем в 2018 году.

В пятерку по продажам также вошли Москва (19,4 тыс.), Подмосковье (8,9 тыс.), Санкт-Петербург (6,5 тыс.) и Краснодарский край (4,1 тыс.). На эти пять субъектов РФ в прошлом году пришлось 38% доли рынка новых LCV, сообщает «Автостат».

Также в 2019 году в десятку по объему рынка вошли Ростовская (2,9 тыс.), Свердловская (2,9 тыс.), Нижегородская области (2,9 тыс.), Башкирия (2,7 тыс.) и Самарская область (2,3 тыс.).

Всего в прошлом году в России было реализовано 112,2 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Это практически на уровне прошлого года (+0,1%).

Ранее Татарстан по итогам 2019 года занял третье место среди регионов России по продажам грузовиков. В республике за год было продано 4 тыс. грузовых автомобилей, что на 13,3% меньше, чем в 2018 году.