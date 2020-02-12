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Минниханов заявил, что для привлечения выпускников-аграриев в село необходимо создавать условия

12:02, 12.02.2020
Минниханов заявил, что для привлечения выпускников-аграриев в село необходимо создавать условия
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов заявил о необходимости обеспечить возвращение выпускников аграрных вузов в сельскую местность. Для этого необходимо создать условия для возвращения молодежи в село.

«Но силой жить там мы их не заставим, надо создавать условия», — подчеркнул президент РТ

Также Минниханов раскритиковал агровузы Татарстана за недостаточное число патентов

«Вы должны не только обучать, но и создавать новые научные продукты. У нас все импортное, все завозим», — отреагировал президент.

Ранее Рустам Минниханов поручил премьер-министру РТ Алексею Песошину расширить список городов с субсидируемой доставкой товаров на сельхозярмарки.

Общество Татарстан
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