Минниханов заявил, что для привлечения выпускников-аграриев в село необходимо создавать условия
Президент РТ Рустам Минниханов заявил о необходимости обеспечить возвращение выпускников аграрных вузов в сельскую местность. Для этого необходимо создать условия для возвращения молодежи в село.
«Но силой жить там мы их не заставим, надо создавать условия», — подчеркнул президент РТ
Также Минниханов раскритиковал агровузы Татарстана за недостаточное число патентов
«Вы должны не только обучать, но и создавать новые научные продукты. У нас все импортное, все завозим», — отреагировал президент.
Ранее Рустам Минниханов поручил премьер-министру РТ Алексею Песошину расширить список городов с субсидируемой доставкой товаров на сельхозярмарки.
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