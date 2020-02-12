Минниханов поручил расширить список городов, куда аграрии могут доставлять товар с субсидируемой ставкой

Минниханов поручил премьер-министру РТ Алексею Песошину расширить список городов с субсидируемой доставкой товаров на сельхозярмарки.

«Сейчас у нас только два города в этом списке, нужно добавить еще два-три, чтобы поддержать сельхозпроизводителей, которые доставляют туда товары во время ярмарок», — сказал Минниханов.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов призвал аграриев не только покупать новую технику, но и подумать над восстановлением и ремонтом имеющейся.

