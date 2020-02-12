Челнинские дорожники потребовали банкротства «Камгэсэнергостроя»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МУП «Предприятие автомобильных дорог» Набережных Челнов подало в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве ПАО «Камгэсэнергострой». Сумма требований предприятия составляет 651,8 тысячи рублей.

Согласно материалам суда, заявление было подано 11 февраля.

Ранее «Реальное время» писало, что налоговая служба с начала 2020 года не менее 10 раз блокировала счета «Камгэсэнергостроя». Долги застройщика в сумме составили 98,7 млн рублей, среди которых компания должна была выплатить исполкому Челнов 5,3 млн рублей за аренду земли под производственную базу.