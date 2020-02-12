Защитник «Сент-Луиса» Боумистер перенес сердечный приступ во время матча НХЛ

Матч регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Анахайм Дакс» и «Сент-Луис Блюз» был остановлен по ходу первого периода при счете 1:1.

В паузе между сменами защитник «Блюз» Джей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных. После случившегося инцидента команды решили не продолжать встречу. Матч будет продолжен в другой игровой день.



Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020

Спустя некоторое время «Сент-Луис» выступил с заявлением, где говорится, что Боумистер перенес сердечный приступ.

«За 7.50 до конца первого периода Джей Боумистер после завершения смены перенес сердечный приступ, он упал на нашу скамейку. К счастью, благодаря оперативной реакции нашего медицинского персонала, врачам «Анахайма» и врачам арены удалось стабилизировать Джея. Он мог реагировать и двигал конечностями по дороге в медицинский центр. В настоящее время Джей находится в сознании и проходит дальнейшее медобследование врачами Анахайма. Мы сообщим о состоянии Джея завтрашним утром», — говорится в сообщении клуба.

Всего за время выступлений в НХЛ Боумистер провел 1240 матчей и набрал 424 (88+336) очка.