Защитник «Сент-Луиса» Боумистер перенес сердечный приступ во время матча НХЛ

Матч регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Анахайм Дакс» и «Сент-Луис Блюз» был остановлен по ходу первого периода при счете 1:1.

В паузе между сменами защитник «Блюз» Джей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных. После случившегося инцидента команды решили не продолжать встречу. Матч будет продолжен в другой игровой день.



Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT