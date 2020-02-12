В Татарстане разыскивается водитель, сбивший двух лосей
Правоохранители разыскивают водителя, который сбил двух лосей и уехал с места ДТП.
Случай произошел в ночь на 10 февраля в Агрызском районе возле деревни Варзи-Пельга. Неизвестный наехал на диких животных и скрылся.
Судя по найденным осколкам фар, бампера и клапанной крышки, автомобиль получил серьезные повреждения. Предварительно установлена марка автомобиля-внедорожника. Материалы переданы в правоохранительные органы, ведется поиск скрывшегося водителя.
Ранее в Татарстане 21-летняя девушка получила тяжелые травмы после столкновения лосем.
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