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В Татарстане разыскивается водитель, сбивший двух лосей

10:10, 12.02.2020
В Татарстане разыскивается водитель, сбивший двух лосей
Фото: Госкомитет по биоресурсам РТ

Правоохранители разыскивают водителя, который сбил двух лосей и уехал с места ДТП.

Случай произошел в ночь на 10 февраля в Агрызском районе возле деревни Варзи-Пельга. Неизвестный наехал на диких животных и скрылся.

Судя по найденным осколкам фар, бампера и клапанной крышки, автомобиль получил серьезные повреждения. Предварительно установлена марка автомобиля-внедорожника. Материалы переданы в правоохранительные органы, ведется поиск скрывшегося водителя.

Ранее в Татарстане 21-летняя девушка получила тяжелые травмы после столкновения лосем.

Общество Татарстан
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