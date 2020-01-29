В Татарстане автоледи получила тяжелые травмы после столкновения с лосем

В Татарстане в ночь с 26 на 27 января «Лада» под управлением 21-летней девушки столкнулась с лосем.

Жительница Кировской области на трассе не заметила дорожный знак «Дикие животные», и ее машина столкнулась с выбежавшим на проезжую часть лосем.

В настоящее время она с тяжелыми травмами она находится в больнице. Удар пришелся в лобовое стекло, поэтому часть авто буквально «вдавило» в салон. Животное, в результате наезда, погибло на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.