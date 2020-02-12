Вячеслав Буцаев: «Шайба в меньшинстве стала определяющей в победе над «Локомотивом»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (4:3).

«Очередное спасибо нашим болельщикам. Это их победа тоже. Они сегодня для нас были шестым полевым игроком. Игра получилась интересная, обоюдоострая.

Да, мы здорово начали. Но с такими командами, как «Локомотив», нельзя давать слабину. Как только соперник почувствовал, что может зацепиться, сразу нас наказал. Есть ребята, которым еще не хватает опыта в таких матчей.

Рад, что даже в этой ситуации, когда счет стал 2:2, верили до конца, что мы можем победить. Был отличный второй период, хотя и мы не реализовали то большинство, которое у нас было. Сумели забить третий гол, повести в счете 3:2. Ну, а четвертая шайба в меньшинстве стала определяющей.

Что касается удалений в конце матча, считаю, что в таких играх их не должно быть. Соперник им воспользовался. Рады, что смогли завершить этот поединок победно», — сказал Буцаев.

Подробнее о победе «Нефтехимика» над «Локомотивом» можно прочитать в материале «Реального времени».