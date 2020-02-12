Одно из зданий «Татнефти» отдадут под детский сад

Гендиректор «Татнфти» Наиль Маганов заявил, что компания передаст одно из зданий предприятия под дошкольное учреждение в Альметьевске. Решение он озвучил во время общественного совета по вопросам образования.

Сообщается, что учреждение может совмещать в себе как традиционный детский сад, так и работать в формате прогимназии — совмещать работу детского сада и начальной школы полного дня. Учреждение планируют открыть до 1 сентября 2020 года.



Ранее в Татарстане в 2019 году более 3,5 млрд рублей направили на строительство 28 детских садов в рамках нацпроекта «Демография».

