Казанцы собрали 3,5 тонны елок на корм лошадям и козам

Фото: Поволжская экологическая компания

Жители Казани сдали на корм козам и лошадям больше 3,5 тонны живых елок, сосен и лапника. Такие данные приводит Поволжская экологическая компания.

Акция по приему хвойных деревьев проходила в январе. Около трех тонн деревьев отвезли в фермерское хозяйство Дили Карабановой, расположенное недалеко от села Пермяки Высокогорского района. Новогодние елки стали витаминной добавкой для двадцати коз зааненской породы. Привезенных елок и сосен им хватит до конца марта, передает портал мэрии Казани.

Остальные полтонны хвойных деревьев отправились на Казанский ипподром на корм лошадям.



Ранее «Реальное время» сообщало об открытии пунктов приема новогодних елок.

