В Казани сдать новогоднюю елку можно будет с 10 января

В пятницу, 10 января, в Казани открываются пункты приема новогодних елок. Деревья пойдут на теплые подстилки для животных в фермерских хозяйствах.

Елки, сосны, пихты и лапник будут приниматься до 31 января, сообщается на сайте мэрии.

Пункты приема будут работать круглосуточно по адресам: ул. Аделя Кутуя, 160 (контейнер возле офиса Поволжской экологической компании) и пр. Победы, 141 (контейнер на территории зимнего бульвара торгового центра).

Подчеркивается, что принимаются только деревья без украшений и елочных игрушек. Оставить елки в контейнерах смогут только физлица. Юридическим лицам ПЭК рекомендует позвонить по телефону: +7(987)413-54-75.

Напомним, что в прошлом году в столице Татарстана также был организован сбор елок после новогодних праздников. На корм для коз пошли более 4 тонн деревьев.