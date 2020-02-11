Рустам Минниханов зашел в гости к многодетной семье, которая получила две бесплатные квартиры

Президент РТ Рустам Минниханов зашел в гости к многодетной семье из Кукмора, которая получила две бесплатные двухкомнатные квартиры.

Семья Шафиковых из восьми человек получила две бесплатные квартиры. Отец семейства Наиль Шафиков уже на пенсии, а мать Гульнур Шафикова работает бухгалтером. Минниханов поздравил их с новосельем и сказал, что многодетные семьи — это пример для подражания.

Ранее сообщалось, что в Казани, Зеленодольске и Алексеевском районе Республики Татарстан уже действуют предложенные президентом РФ Владимиром Путиным налоговые льготы на недвижимость для многодетных семей.

