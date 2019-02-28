В Татарстане уже действуют предложенные Путиным льготы на недвижимость для многодетных семей

В Казани, Зеленодольске и Алексеевском районе Республики Татарстан уже действуют предложенные президентом РФ Владимиром Путиным налоговые льготы на недвижимость для многодетных семей.

Председатель региональной общественной организации «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов рассказал, что этим вопросом в республике занимаются уже несколько лет.



«Фактически все муниципальные образования эту идею также поддержали и будут ее с этого года реализовывать. А в Казани, Зеленодольске и Алексеевском районе это уже было, и не один год», — приводит слова Кузнецова ИА «Татар-информ».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин предложил ввести вычет по 5 кв. м в квартире и 7 кв. м в доме на каждого ребенка по налогу на имущество. Также многодетные семьи освободят от налога на землю по участкам до 6 соток.