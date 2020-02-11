Тренер «Ак Барса»: «Вряд ли будет много голов с «Авангардом»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о подготовке казанцев к матчу против «Авангарда» и поделился ожиданиями от встречи.

— Ждем хорошую игру, знаем, что встречаются лидеры конференции. Поэтому, думаю, будет боевая, напряженная игра, вряд ли будет много заброшенных шайб — все постараются сыграть очень строго. Все решит игра в неравных составах, вратари в таких матчах прежде всего. Нужно быть одной командой, каждый игрок должен внести вклад в победу — только тогда она сложится.

— С вратарями долго определялись?

— Да нет, у нас все идет по плану. По составу все определено — есть плановые, есть вынужденные перестановки, много травмированных. Готовимся.

— Получается, особых сложностей нет — надо выполнить установку и победить?

— Сложности всегда бывают, есть соперник — это самое главное. Нам эту сложность нужно преодолеть, чтобы сегодня выиграть, — сказал Горбенко.