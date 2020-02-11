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В Казани спасатели вытащили ребенка, застрявшего рукой в батарее

08:46, 11.02.2020
В Казани спасатели вытащили ребенка, застрявшего рукой в батарее
Фото: МЧС по РТ (архив)

Минувшей ночью в Казани спасатели вызволили застрявшего в батарее семилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Вызов на единый номер экстренных служб поступил в 22.25. На улице Чуйкова в Казани семилетний ребенок застрял рукой в батарее. Спасатели вызволили руку с помощью гидравлического инструмента. Они отжали батарею и передали ребенка матери.

Ранее в Казани спасатели вытащили ногу двухлетней девочки, застрявшую между горячей батареей отопления и стеной.

Общество Татарстан
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