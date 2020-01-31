В Казани спасли девочку, нога которой застряла между горячей батареей и стеной

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Казани спасатели вытащили ногу двухлетней девочки, застрявшую между горячей батареей отопления и стеной.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы 31 января в 12.41.

Дежурная смена спасателей, прибыв в квартиру на улице Литвинова, при помощи ручного гидравлического инструмента отжала трубу батареи, высвободив ногу девочки.

Пострадавшую передали маме, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани на улице Ломжинской спасли шпица, застрявшего в сливе раковины.

