В Казани спасли девочку, нога которой застряла между горячей батареей и стеной
В Казани спасатели вытащили ногу двухлетней девочки, застрявшую между горячей батареей отопления и стеной.
Сообщение об этом поступило в экстренные службы 31 января в 12.41.
Дежурная смена спасателей, прибыв в квартиру на улице Литвинова, при помощи ручного гидравлического инструмента отжала трубу батареи, высвободив ногу девочки.
Пострадавшую передали маме, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.
Ранее сообщалось, что в Казани на улице Ломжинской спасли шпица, застрявшего в сливе раковины.
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