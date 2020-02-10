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Nissan может остановить выпуск автомобилей в России из-за коронавируса

20:22, 10.02.2020
Nissan может остановить выпуск автомобилей в России из-за коронавируса
Фото: flickr.com

Завод Nissan в России может перестать выпускать автомобили в марте, если китайские заводы комплектующих не возобновят работу, который на данный момент они не работают из-за коронавируса.

На данный момент предприятие работает штатно, в год оно выпускает 100 тыс. автомобилей в год.

При этом «АвтоВАЗ», «Рено Россия», «Хендэ мотор мануфактуринг рус», «ПСМА рус» и «Автотор» менять планы из-за коронавируса не собираются, сообщают «Ведомости».

Ранее глава КАМАЗа Сергей Когогин допустил, что на заводе могут возникнуть риски снижения производственных планов из-за распространения коронавируса в Китае. В связи с чем в компании создали штаб для снижения возможного ущерба, его возглавил сам Когогин.

ПромышленностьМашиностроение
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