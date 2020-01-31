На КАМАЗе создали штаб по противодействию экономическим рискам из-за коронавируса

Глава КАМАЗа Сергей Когогин допустил, что на заводе могут возникнуть риски снижения производственных планов из-за распространения коронавируса в Китае. В связи с чем в компании создали штаб для снижения возможного ущерба, его возглавил сам Когогин.

На совещании с заместителями и руководителями профильных направлений компании по оценке рисков было доложено, что производство на февраль обеспечено комплектующими в полном объеме. Однако из-за распространения коронавируса могут возникнуть риски корректировки производственных планов с марта. Также отмечается, что некоторые комплектующие производятся только в Китае, а в целом большинство запчастей, независимо от страны их происхождения, имеют в своем составе элементы, производящиеся в КНР.

Предполагается, что созданный штаб позволит в случае необходимости внести своевременные корректировки модельного ряда для производства и найти альтернативных производителей комплектующих, сообщают «Вести КАМАЗа».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать постоянно действующий штаб по недопущению проникновения коронавируса в республику. Штаб возглавит вице-премьер Лейла Фазлеева.