Правительство разрешило выращивать некоторые виды конопли и мака

Правительство РФ установило сорта наркосодержащих растений — мака и конопли, которые можно выращивать в России.

Согласно постановлению, эти растения должны выращиваться для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением психотропных веществ.

Например, для медицинских целей разрешается выращивать сорта снотворного мака с неограниченным содержанием объемных долей наркотических и психотропных веществ. Для выращивания в промышленных целях разрешаются сорта мака снотворного с содержанием в сухой массе частей одного растения доли кодеина, морфина, орипавина (опиод) и тебаина (опиумный алкалоид) не более 0,6%.

Ранее в Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов в штатском устроили контрольную закупку в одной из торговых точек, а затем изъяли из продажи 106 пар мужских носков с изображением конопли.