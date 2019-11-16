СМИ: в Татарстане полиция изъяла из продажи носки с рисунком конопли

В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов в штатском устроили контрольную закупку в одной из торговых точек, а затем изъяли из продажи 106 пар мужских носков с изображением конопли.

На данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела, виновнику может грозить штраф от 40 до 50 тыс. рублей или запрет на торговлю на 90 суток.

Сам арендатор торговой точки рассказал зданию, что полиция пришла из-за анонимной жалобы, которую составил его конкурент, сообщает «Сноб» со ссылкой на проект «Подъем».



Ранее в Альметьевске вынесли приговор местному жителю за незаконный сбор и хранение дикорастущей конопли.