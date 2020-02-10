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РЖД в праздничные дни февраля увеличат число поездов из Москвы в Казань

18:27, 10.02.2020
РЖД в праздничные дни февраля увеличат число поездов из Москвы в Казань
Фото: ru.wikipedia.org

«Российские железные дороги» запустят 70 дополнительных рейсов в праздничные дни февраля. «Пиковой» датой выезда пассажиров станет пятница, 21 февраля, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на понедельник, 24 февраля.

Дополнительные поезда пустят из Москвы в Казань, Санкт-Петербург, Челябинск, Чебоксары, Саранск, Пензу, Старый Оскол, Ижевск, Иваново, Ульяновск, Оренбург. Также поезда отправятся из Санкт-Петербурга в Москву и по маршрутам Ростов — Кисловодск и Ростов — Роза Хутор, говорится в сообщении РЖД.

Ранее Казань вошла в число самых популярных ж/д направлений этой зимой.

БизнесТранспорт Татарстан
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