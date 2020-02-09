Казань вошла в число самых популярный ж/д направлений этой зимой

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру назвали самые популярные направления по итогам анализа билетов на поезд с отправлением с 1 декабря 2019 по 1 марта 2020.

Самыми востребованными внутренними направления этой зимы оказались Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань с отправлением из Москвы.

Также популярны ж/д рейсы из Москвы в Иваново, из Москвы и Петербурга в Минск, из Москвы в Киев и из Санкт-Петербурга в Хельсинки, сообщает «РИА Новости».



Ранее Казань стала одним из самых популярных направлений, куда любят ездить на поезде китайские туристы. В целом, по данным исследования, путешественники из Китая предпочитают ездить по Центральной России на поездах.