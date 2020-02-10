В России 20 тыс. человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 20 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на новый коронавирус.



Из общего количества более 6 тыс. — это граждане Китая, пишет RT.



Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с новым коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга.

Вместе с тем опрос показал, что больше 30% татарстанцев «побаиваются» коронавируса.