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В России 20 тыс. человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

17:34, 10.02.2020
В России 20 тыс. человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Фото: duma.gov.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 20 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на новый коронавирус.

Из общего количества более 6 тыс. — это граждане Китая, пишет RT.

    Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с новым коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга.

    Вместе с тем опрос показал, что больше 30% татарстанцев «побаиваются» коронавируса.

    ОбществоМедицина
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