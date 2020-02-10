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ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга

16:08, 10.02.2020
ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
Фото: pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с новым коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга.

По его словам, распространение коронавируса вне Китая может ускориться. Также были зафиксированы случаи заражения 2019-nCoV от людей, которые не ездили в КНР, пишет RT.

Ранее ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения констатировала снижение скорости распространения нового коронавируса.

ОбществоМедицина
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