ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с новым коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга.
По его словам, распространение коронавируса вне Китая может ускориться. Также были зафиксированы случаи заражения 2019-nCoV от людей, которые не ездили в КНР, пишет RT.
Ранее ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения констатировала снижение скорости распространения нового коронавируса.ОбществоМедицина
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