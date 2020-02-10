Опрос: больше 30% татарстанцев «побаиваются» коронавируса

30,5% жителей Татарстана «побаиваются» распространения коронавируса. Еще 8,6% жителей республики «очень боятся» этого заболевания, 36,8% совсем не испытывают страха, а 24,1% не верят в существование вируса.

В целом по России 39% жителей не боятся коронавируса, а 26% его «побаиваются», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос портала Drom.ru, проведенный с 4 по 10 февраля 2020 года среди 26,8 тыс. человек.

Ранее в Казани один из хостелов запретил заселение китайцев из-за коронавируса. Объявление об отказе в заселении гражданам Китая появилось на двери хостела. «Мы беспокоимся о здоровье наших посетителей, поэтому вход на территорию хостела для вас строго запрещен. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашего хостела», — значится в объявлении. Сообщение напечатано на русском и китайском языках. Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов назвал ситуацию недопустимой. Подробнее — в материале «Реального времени».