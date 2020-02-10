«Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Ак Барс Арену»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

«Рубин» может провести последние домашние матчи нынешнего сезона РПЛ на стадионе «Ак Барс Арена». Об этом со ссылкой на пресс-службу казанцев сообщает ТАСС.

«Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Казань Арену» весной. Пока никакой конкретики нет. Весну мы точно начнем на стадионе «Центральный», — уточнили в казанском клубе.

В первой части сезона «Рубин» проводил домашние матчи на стадионе «Центральный» из-за занятости «Ак Барс Арены» чемпионатом мира рабочих профессий WorldSkills.

По календарю РПЛ казанцам в текущем сезоне осталось сыграть дома еще шесть матчей.

Напомним, ранее «Ак Барс Арена» носила название «Казань Арена».