«Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Ак Барс Арену»
«Рубин» может провести последние домашние матчи нынешнего сезона РПЛ на стадионе «Ак Барс Арена». Об этом со ссылкой на пресс-службу казанцев сообщает ТАСС.
«Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Казань Арену» весной. Пока никакой конкретики нет. Весну мы точно начнем на стадионе «Центральный», — уточнили в казанском клубе.
В первой части сезона «Рубин» проводил домашние матчи на стадионе «Центральный» из-за занятости «Ак Барс Арены» чемпионатом мира рабочих профессий WorldSkills.
По календарю РПЛ казанцам в текущем сезоне осталось сыграть дома еще шесть матчей.
Напомним, ранее «Ак Барс Арена» носила название «Казань Арена».СпортФутбол Татарстан
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