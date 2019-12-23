Ак Барс Банк утвердил новый логотип и название «Ак Барс Арены»
Ак Барс Банк и «Казань Арена» представили новый логотип и фирменный стиль стадиона, разработанный после подписания официального соглашения о долгосрочном сотрудничестве. Изображения будут опубликованы в официальных аккаунтах банка и стадиона в социальных сетях.
В новом логотипе органично соединены элементы фирменного стиля банка и стадиона. Цвет и шрифт соответствуют концепции бренда Ак Барс Банка, новый логоблок содержит в себе корпоративный символ банка. При этом сохранилась преемственность с прежней символикой «Казань Арены» — графические очертания архитектурной линии стадиона.
Учитывая международную значимость спортивного объекта, логотип выполнен на двух языках — русском и английском.
Ребрендинг внутренней и прилегающей территории «Ак Барс Арены» будет проведен к первому футбольному матчу, который пройдет на стадионе в новом сезоне. Также планируется переименование близлежащих остановок.
В 2020 году, кроме футбольных матчей, на «Ак Барс Арене» состоятся ежегодные масштабные спортивные и культурно-массовые мероприятия (16+): мультиформатный фестиваль ArenaLand в зимнем и летнем формате, VII Республиканский ифтар, приуроченный к 100-летию ТАССР, на рекордные 20 000 человек и другие события.
ПАО «АК БАРС» БАНК
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