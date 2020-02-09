Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.

Однако специалисты не смогли назвать точную дату пика заболевания. В исследовании говорится, что новый коронавирус, вероятно, заразит каждого двадцатого из китайского Уханя, сообщает Bloomberg.

«Можно предположить, что во время пика в Ухане заболеет еще около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», — уточнил один из специалистов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения констатировала снижение скорости распространения нового коронавируса.