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Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса

20:18, 09.02.2020
Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса
Фото: pixabay.com

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.

Однако специалисты не смогли назвать точную дату пика заболевания. В исследовании говорится, что новый коронавирус, вероятно, заразит каждого двадцатого из китайского Уханя, сообщает Bloomberg.

«Можно предположить, что во время пика в Ухане заболеет еще около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», — уточнил один из специалистов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения констатировала снижение скорости распространения нового коронавируса.

Общество
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