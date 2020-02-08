ВОЗ констатировала снижение скорости распространения нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что отношение числа новых зараженных новым коронавирусом (2019-nCoV) к общему количеству больных в феврале снизилось по сравнению с январем.

Согласно данным, 23 января пик этого показателя достигал 46%. К 1 февраля он снизился до 17,8%, а на 7 февраля он составлял 10,2%.

на данный момент коронавиурсом заразились почти 35 тыс. человек. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека. 6 февраля в Китае впервые зафиксировали снижение числа заболевших.

Ранее китайские эксперты предположили, что источником нового типа коронавируса, распространившегося в Китае, является мясо диких животных.