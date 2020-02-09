В Татарстане создали программу для переноса на кириллицу текстов в арабской графике

В Татарстане разработали программу, позволяющую переносить татарские тексты, написанные в арабской графике, на кириллицу.



На данный момент программа работает в пилотном режиме. Она переносит на кириллицу примерно 70—75% текста. Ученые обещают в скором времени усовершенствовать программу и выложить в открытый доступ.

«Начиная работу, мы поинтересовались наличием подобных программ у других народов. Найти не удалось. Слышали, что есть программа для турецкого языка, но на просторах интернета ее не нашли. Возможности программы большие, может быть, в дальнейшем можно будет сделать ее общетюркской, для этого нужно просто ввести в программу словарный запас каждого языка», — отметил заведующий Центром письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ Ильгам Гумеров (цитата по «Татар-информ»).



Ранее сообщалось, что в Татарстане оцифруют редкие книги, выпущенные до 1830 года. Первоочередной оцифровке подлежат старопечатные татарские книги на арабской графике периода 1800—1928 годов, первые и прижизненные издания произведений выдающихся ученых, писателей и общественных деятелей Татарстана и т. д.