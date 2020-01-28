В Татарстане оцифруют редкие книги, выпущенные до 1830 года

Правительство Татарстана утвердило постановление положение о государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно методике отбора документов для ГИС, книги будут включаться в нее по таким критериям, как научная, образовательная, культурная и историческая ценность, уникальность изданий, обладающих индивидуальными особенностями, а также ветхость издания, сохранившего актуальность и не имеющего полноценной замены. Библиотечные фонды будут разбиты на две категории: первая будет включать особо редкие и ценные издания, выпущенные до 1830 года, вторая — издания, представляющие художественную и культурную ценность.

Для включения в первую категорию первоочередной оцифровке подлежат старопечатные татарские книги на арабской графике периода 1800—1928 годов, первые и прижизненные издания произведений выдающихся ученых, писателей и общественных деятелей Татарстана и т. д.

Для второй категории сначала оцифруют единичные экземпляры краеведческих и национальных документов, малотиражные и дорогостоящие издания, мемориальные издания и т. д.