Казань вошла в число трех городов-миллионников, где выросла плата за аренду жилья в январе

С начала года в России аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в городах-миллионниках в среднем подешевела на 1%, свидетельствуют данные ЦИАН. Средняя стоимость аренды «однушки» составила 18,6 тыс. рублей



Только в трех городах арендная плата за однокомнатную квартиру существенно выросла — в Казани (на 11%, до 20 тыс. рублей), Москве (на 6%, до 37,6 тыс. рублей) и Воронеже (на 8%, до 17,5 тыс. рублей).

В целом аналитики прогнозируют, что стоимость арендной платы вскоре увеличится на 5—7% из-за роста налогов и расходов на ЖКУ, пишет «Коммерсантъ».

Ранее Казань стала одним из самых невыгодных для сдачи жилья в аренду городов