Казань стала одним из самых невыгодных для сдачи жилья в аренду городов

Фото: Олег Тихонов

Столица Татарстана оказалась в числе городов, где владельцы жилья получают наименьший доход от сдачи жилья в аренду, говорится в исследовании сервиса ЦИАН.

Средняя доходность аренды в Казани составляет 6,3%, этот показатель среди крупных городов ниже только у Москвы (5,5%). Авторы исследования отмечают, что в этих городах владельцы жилья имеют пассивный доход, сопоставимый с процентами по банковским вкладам.

Выгоднее всего сдавать квартиру в Астрахани, где доходность в 2019 году достигла 10,6%, а также в Челябинске (9%).

Авторы исследования также констатировали снижение доходности от сдачи жилья в аренду из-за роста цен на жилье и невысокого роста арендной ставки.

При этом ранее в январе эксперты прогнозировали рост цен на аренду жилья.