Беленов получил предложение из Европы, «Уфа» может арендовать Селихова

Вратарь «Уфы» Александр Беленов может покинуть уфимский клуб нынешней зимой. 33-летний голкипер получил очень выгодное предложение от одного европейского клуба.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщал о предварительной договоренности с Беленовым о продлении контракта. Однако, клуб так и не сообщил о подписании нового соглашения с голкипером.

Действующий контракт вратаря с уфимцами истекает по окончании текущего сезона, что дает право Беленову вести переговоры с другими командами.

По сообщению источника, в случае ухода голкипера «Уфа» обратится в московский «Спартак» с целью аренды вратаря «красно-белых» Александра Селихова.

Напомним, вратарь «Уфы» Беленов лидирует по числу «сухих» матчей в нынешнем сезоне РПЛ.