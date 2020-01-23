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«Уфа» договорилась с Беленовым о продлении контракта

18:18, 23.01.2020
«Уфа» договорилась с Беленовым о продлении контракта
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» продлила контракт с вратарем и капитаном команды Александром Беленовым. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

«Договорились с Беленовым о продлении контракта. Скоро объявим официально», — заявил Газизов.

Срок нового соглашения с вратарем функционер раскрывать не стал, предложив дождаться официального объявления новости о продлении.

Напомним, Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года. За это время 33-летний голкипер провел за клуб 97 матчей, в 37 из которых отстоял на ноль, пропустив 92 мяча.

По прошествии первой части текущего чемпионата РПЛ Беленов лидирует по количеству «сухих» матчей в сезоне, 10 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

СпортФутбол Башкортостан
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