Аграрный комитет Госдумы на следующей неделе обсудит кадровые перестановки в связи со гибелью Айрата Хайруллина

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам на следующей неделе обсудит кадровые перестановки в связи со гибелью депутата ГД от Татарстана, заместителя председателя комитета Айрата Хайруллина.

«Мы не можем сейчас внести изменения. Всё внесём, изберём. На следующей неделе решим, сейчас ещё не до этого. Надо достойно проводить человека. Потом обязательно скажем», - сообщил первый зампредседателя Владимир Плотников радиостанции «Говорит Москва».



Напомним, что Айрат Хайруллин погиб вчера в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.