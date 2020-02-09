Три организации из Татарстана вошли в список ведущих исследовательских учреждений России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский федеральный университет, Казанский научный центр Российской академии наук и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева вошли в список ведущих исследовательских учреждений страны. Процедура оценки результативности деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ учреждений была проведена в рамках национального проекта «Наука».

Попадание в список лидеров дает им право на получение финансирования для обновления приборной базы в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации».

Кроме того, в 2020 году научные и образовательные организации Республики Татарстан в рамках национального проекта «Наука» также планируют принять участие в конкурсах по реализации мероприятий федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее ученые КФУ разработали нетоксичные реагенты на основе касторового масла для стабильного процесса добычи и транспортировки нефти по трубопроводам в Арктике.