Ученые из КФУ создали реагенты для добычи нефти в условиях Арктики

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали нетоксичные реагенты на основе касторового масла для стабильного процесса добычи и транспортировки нефти по трубопроводам в Арктике.



«Сейчас реагенты уже разработаны, они протестированы в лабораторных условиях, показали свою эффективность. Дальше мы планируем по возможности испытать их на промышленных установках», — сообщил заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Михаил Варфоломеев.

Одной из проблем разработки арктических месторождений является образование гидратных пробок (кристаллическая структура из обледеневшей воды и газа, — прим. ред.). Наиболее распространенным методом сейчас стало использование реагентов — термодинамических ингибиторов, которые снижают температуру образования отложений. Однако они не разлагаются в реальных условиях и являются токсичными.

«В нашей работе мы предлагаем альтернативу таким реагентам, они называются «кинетические ингибиторы», они уже не влияют на температуру, они влияют на время образования, то есть при добавлении вот этих ингибиторов на тот период, когда транспортируют добываемое углеводородное сырье, эти гидраты не выпадают. За счет них мы обеспечиваем стабильность потока углеводородного сырья. И особенность еще этих реагентов — они на основе касторового масла, это позволяет делать их биодеградируемыми и нетоксичными», — цитирует ученого ТАСС.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил о нерентабельности нефтегазовых проектов в Арктике.