В Казани столкнулись легковушка и внедорожник: от удара одну из машин выбросило на тротуар
Сегодня ночью в Казани столкнулись легковушки и внедорожный автомобиль. От удара легковую машину отбросило на тротуар, где она врезалась в столб.
Авария произошла около четырех утра на перекрестке улиц Пушкина и Горького. На пересечении улиц не поделили дорогу внедорожник «Форд» и легковушка «Киа». В соцсетях опубликовано видео с места, где видно, что легковушка вылетела за забор на тротуар и остановилась, только врезавшись в столб.
В аварии пострадали три человека: оба водителя и пассажир легковушки. В причинах ДТП разбираются инспекторы.
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