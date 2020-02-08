В Казани столкнулись легковушка и внедорожник: от удара одну из машин выбросило на тротуар

Фото: кадр видео из соцсети

Сегодня ночью в Казани столкнулись легковушки и внедорожный автомобиль. От удара легковую машину отбросило на тротуар, где она врезалась в столб.

Авария произошла около четырех утра на перекрестке улиц Пушкина и Горького. На пересечении улиц не поделили дорогу внедорожник «Форд» и легковушка «Киа». В соцсетях опубликовано видео с места, где видно, что легковушка вылетела за забор на тротуар и остановилась, только врезавшись в столб.

В аварии пострадали три человека: оба водителя и пассажир легковушки. В причинах ДТП разбираются инспекторы.

