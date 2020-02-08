Опубликован международный рейтинг фигуристов. Алина Загитова — первая

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов.

Среди женщин таблицу продолжила возглавлять олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова, в активе которой 4702 очка. В прошлогоднем рейтинге она имела на 300 очков меньше.

Она значительно опережает расположившуюся на втором месте японку Рику Кихиру, отставшую от россиянки на почти 700 очков — 4035. Третьей стала еще одна японская спортсменка Сатоко Мияхара (3839).

Чемпионка Европы нынешнего сезона Алена Косторная занимает лишь 7-ю строчку в рейтинге, имея на счету 3255. Такое положение россиянки обусловлено тем, что она катает лишь первый год на взрослом уровне. А вот другая российская представительница Евгения Медведева идет четвертой с 3734 очками.

Победительница юниорского финала Гран-при и чемпионата России Камила Валиева занимает 108 место (600 баллов).

Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В январе стало известно, что она вернулась к тренировкам на льду.

Недавно Загитова участвовала в фестивале фигурного катания в Доброграде.