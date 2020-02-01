Загитова и Туктамышева выступили на льду озера в Доброграде

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева приняли участие в ледовом шоу на льду озера в субботу.

«Ледовое шоу олимпийских чемпионов» входит в серию фестивалей фигурного катания, которые проводятся под руководством двукратной призерки Олимпийских игр Ирины Слуцкой на территории Владимирской области.

В нынешнем году в шоу участвовали Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, призер чемпионатов мира Максим Ковтун, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, а также спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Хедлайнером вечера стала Алина Загитова, выступившая с показательным номером и участвовавшая в автограф-сессии.

Мероприятие собрало около 5 тысяч зрителей.