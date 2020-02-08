Айрата Хайруллина похоронят на кладбище в поселке Мирный

Фото: Роман Хасаев

Депутата Госдумы Айрата Хайруллина похоронят на кладбище в поселке Мирный. Об этом стало известно от организаторов траурной церемонии.

Напомним, панихида состоится сегодня в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Она начнется в 11 часов.



Вчера вечером вертолет с Айратом Хайруллиным совершил жесткую посадку на лед Камы в 6 километрах от Лаишево. Депутат погиб, его помощник и пилот воздушного судна выжили и находятся в больнице.

