Айрата Хайруллина похоронят на кладбище в поселке Мирный
Депутата Госдумы Айрата Хайруллина похоронят на кладбище в поселке Мирный. Об этом стало известно от организаторов траурной церемонии.
Напомним, панихида состоится сегодня в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Она начнется в 11 часов.
Вчера вечером вертолет с Айратом Хайруллиным совершил жесткую посадку на лед Камы в 6 километрах от Лаишево. Депутат погиб, его помощник и пилот воздушного судна выжили и находятся в больнице.
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