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В «Единой России» предложили представить Айрата Хайруллина к награде Татарстана посмертно

23:27, 07.02.2020
В «Единой России» предложили представить Айрата Хайруллина к награде Татарстана посмертно
Фото: realnoevremya.ru

Замсекретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил представить депутата ГД от Татарстана Айрата Хайруллина, который погиб при крушении вертолета под Казанью, к награде Татарстана посмертно.

«Было бы справедливым посмертно представить Айрата Хайруллина к награде Татарстана, тем самым дать оценку его многолетней работе в Госдуме и в Республике, итог которой так трагически теперь подведен», — приводит пресс-служба партии слова Хинштейна.

По его словам, Хайруллин был инициатором большого числа просветительских благотворительных акций.

«Благодаря его усилиям и инициативам появилось много новых социальных объектов, школ, больниц, объектов инфраструктуры», — отметил Хинштейн.

Напомним, церемония прощания с Хайруллиным состоится завтра в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Она начнется в 11 часов.

ОбществоВласть Татарстан
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