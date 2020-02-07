На место крушения вертолета под Казанью прибыли эксперты Росавиации
На место крушения вертолета в Лаишево под Казанью, в результате которого погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин, прибыли эксперты Росавиации. Об этом передает корреспондент «Реального времени» с места происшествия.
Ранее в Росавиации назвали предварительную причину крушения вертолета в Татарстане — плохие метеоусловия.
Росавиацией сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия.Происшествия Татарстан
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