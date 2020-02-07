Очевидец авиакатастрофы под Казанью рассказал подробности

Фото: прокуратура

Житель Лаишево рассказал «Реальному времени» об обстоятельствах жесткой посадки вертолета, в результате которой погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.

«Плохая видимость была. Время был пятый час где-то, я с собакой гулял на Каме. Бинокль был в руках. Слышно отсюда ничего не было, только видно было. Я сначала подумал, это самолет. Желтый огонь у него был, сначала моргал тихо. А потом так быстро-быстро заморгал — и внизу. Удара не было слышно. Следом прилетел большой вертолет. Мимо дома пролетел, низко-низко, мимо церкви, потом сюда развернулся, потом туда полетел — их нашел, значит. Потом «подушка» проехала уже»

В Следкоме сообщили, что вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лаишево, он в результате удара о землю получил значительные повреждения корпуса. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу, а Айрат Хайрулин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.