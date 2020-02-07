Центробанк оценил влияние ситуации с коронавирусом на инфляцию

Ситуация с коронавирусом стала дополнительным фактором неопределенности для инфляции в России на ближайшие кварталы.

«Сохраняется риск дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики, в том числе под влиянием геополитических факторов, усиления волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, что может оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом», — говорится в сообщении банка.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано 28 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 563 человека скончались, 1 153 — излечились.

Напомним, сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых.

