Новости экономики

16:30 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк оценил влияние ситуации с коронавирусом на инфляцию

15:12, 07.02.2020
Центробанк оценил влияние ситуации с коронавирусом на инфляцию
Фото: realnoevremya.ru

Ситуация с коронавирусом стала дополнительным фактором неопределенности для инфляции в России на ближайшие кварталы.

«Сохраняется риск дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики, в том числе под влиянием геополитических факторов, усиления волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, что может оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом», — говорится в сообщении банка.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано 28 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 563 человека скончались, 1 153 — излечились.

Напомним, сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых.

ЭкономикаБанкиОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Сергеем Мироновым, главой администрации Кировского и Московского районов г. Казань
Официальные партнеры
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров