Сергей Миронов прокомментировал жалобы на запахи гари в парке Урицкого

Фото: Реальное время

Глава администрации Кировского и Москвского районов Сергей Миронов в ходе онлайн-конференции «Реального времени» ответил на вопрос читателя о неприятных запахах в парке Урицкого. Читатель пожаловался в том числе на запахи гари и предположил, что дело в близости к парку некой свалки.

— За парком нет свалки. Есть перерабатывающая станция «Чистый город». Я жил на Гагарина, с детьми гулял, на пробежку выходил. Рядом с парком расположено большое количество производств, возможно, что есть запахи оттуда. Вот такого, чтоб концентрированного внимания к этим запахам не возникало, единичный вопрос. Мы можем сделать запрос в министерство экологии РТ, ведь все, что касается выбросов, там удаленно отслеживается, проводятся различные проверки.

Миронов подчеркнул, что других обращений по поводу запахов в парке Урицкого, кроме вопроса читателей, не поступало в администрацию, и этот вопрос там готовы отработать в индивидуальном порядке.