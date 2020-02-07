Правительство направит 100 млрд рублей на развитие регионов с низкими показателями — среди них Марий Эл и Чувашия

Правительство РФ намерено направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями.

Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, решение о выделении первых 50 млрд уже принято.

В список отстающих регионов вошли республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия, пишет ТАСС.

«Сейчас мы по этим регионам запросили программы: на что эти деньги будут направлены, есть ли в наличии проектно-сметная документация и реальные сроки, когда будут реализованы те или иные программы», — рассказал Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин предложил региональным властям создать специальные комиссии для решения проблем объектов строительства, финансируемых из бюджета.