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Хуснуллин предложил создать региональные комиссии для решения проблем бюджетных долгостроев

11:24, 07.02.2020
Хуснуллин предложил создать региональные комиссии для решения проблем бюджетных долгостроев
Фото: government.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил властям регионов создать специальные комиссии для решения проблем объектов строительства, которые финансируются из бюджета.

«Начинать новые стройки при том, что у нас 5 трлн [рублей] «незавершенки», — это преступление. Прошу каждого руководителя региона создать соответствующую комиссию», — отметил он.

Хуснуллин обратил внимание на то, что часть объектов уже построены, однако по различным причинам не введены в эксплуатацию.

Он предложил разделить такие объекты на четыре категории: «Первая группа — то, что построено или осталось совсем чуть-чуть доделать, оформить документы и запустить в эксплуатацию. Второе — то, что небольшими деньгами реально достроить, третье — то, что нужно строить реально, и четвертое — то, что нужно оценить, нужно ли вообще строить, там, где у нас низкий процент стройки», - передает ТАСС слова вице-премьера.

Ранее Марат Хуснуллин пообещал заняться проблемой дольщиков на федеральном уровне.

НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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